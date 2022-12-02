Жителей Челябинска приглашают на кастинг для танцевального спектакля L' amore

Челябинцев, которые хотят выйти в свет софитов и получить незабываемый опыт, приглашают на кастинг актеров.

28 февраля 2023 года в Челябинске покажут музыкальный, танцевальный и глубоко драматический спектакль о любви L' amore. Постановка будет в зале на 600 зрителей. Это совместный проект танцевального клуба GallaDance Riverside и лаборатории творческих экспериментов Chel_teatr под руководством режиссёра Тамаза Гачечиладзе.

Но перед этим актеров ждет 2 с половиной месяца погружения в театральную постановку. Организаторы предусмотрели два формата:

1. VIP - для самых смелых, желающих по полной окунуться в феерию новых ощущений и небывалого опыта. Это главная роль в спектакле, постановка индивидуальных танцевальных номеров, тренинги актёрского мастерства и сценической речи, подбор образа со стилистами.

2. Участник - для тех, кто пока не готов на 100%-е персональное проявление, но очень хочет попробовать себя, побывать в театральном закулисье, поработать с профессиональными хореографами, стать частью нашей большой дружной творческой семьи. Его ждет участие в массовых сценах, постановка двух масштабных танцевальных номеров, сценические тренинги, работа с режиссёром театра, масса полезных знакомств, новых друзей и впечатлений, фото, видео на память.

Кастинг пройдет 14 декабря в 19:00.

Для участия необходимо заполнить анкету. По всем вопросам пишите или звоните Виктории 8 951 234-80-56.