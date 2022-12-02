Сдай надоевшую гирлянду и забери новую: в Челябинске пройдет обмен новогодними украшениями

Игрушки должны быть в хорошем состоянии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экокультурный проект «Немузей мусора» объявил новогодний своп! Челябинцы смогут принести наскучившие гирлянды, елочные игрушки и мишуру и обменять их на что-то новое.

Экологично обновить новогодние украшения можно будет уже в это воскресенье, 4 декабря. Елочные игрушки, мишуру и гирлянды можно будет принести и забрать с 11.00 до 19.00 по адресу Комсомольский проспект, 61.

− Убедительно просим вас обмениваться, а не безвозмездно забирать все подряд со своп-столов. Иначе теряется первоначальный смысл этого мероприятия! – просят организаторы предпраздничного обмена.

Еще одно важное правило – все украшения должны быть в хорошем состоянии. Ведь суть свопа в том, чтобы дать вещи новую жизнь и порадовать людей без вреда для экологии.

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