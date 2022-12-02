IT-разработчик, ректор и директор завода: в Челябинске выбрали «Человека года-2022»

Яна Ким переехала в Челябинск несколько лет назад и создала здесь проект EVA Lab. Фото: Иван Карлышев, chel.dk.ru

2022 год поставил перед челябинским бизнесом серьезные задачи: создать замену импортной продукции, нарастить показатели, несмотря на кризис и развивать новые технологии. И наши предприниматели с этим справились. Недаром говорят, что Урал — опорный край державы. Лучших южноуральцев, которые внесли весомый вклад в развитие своей отрасли бизнеса, наградили премией «Человек года», которую проводят наши коллеги «Деловой квартал».

Среди многочисленных претендентов, из которых эксперты бизнес-сообщества выбрали лучших, были как промышленные гиганты, так и IT-стартапы. В номинации «Цифровое развитие» премию получила резидент «Сколково», генеральный директор компании EVA Lab Яна Ким. Она разработала алгоритм компьютерного зрения Polyptron для раннего выявления рака кишечника. В этом году Яна Ким попала в список Forbes в рейтинге «30 до 30», в аналогичной номинации ее отметил Forbes в родном Казахстане. Тем же вечером Яна Ким подтвердила компетентность судей премии, ведь именно проект ее компании Эва Лаб, заняла третье место в престижнейшем акселераторе «Сбер 500» в категории «Искусственный интеллект».

Андрей Комаров вручил Яне Ким сертификат на покупку дома от «ИН Девелопмент». Фото: Иван Карлышев, chel.dk.ru

Во время церемонии награждения Яна выступила с трогательной речью:

— В этом году мы внедрили нашу систему диагностики в нескольких клиниках области, но этот год был по-хорошему непростым еще и потому, что на свет появилась моя дочь. Спасибо за поддержку моему мужу и бабушке, которая сидит с мои ребенком!

Раз уж в семье случилось пополнение, весьма кстати оказался подарок от «ИН Девелопмент». Директор по жилищному строительству компании Андрей Комаров вручил Яне Ким сертификат на покупку дома в клубном поселке «Чайка» на озере Смолино.

Ни для кого не секрет: чтобы будущий новатор смог реализовать свой талант, нужна качественная подготовка. В номинации «Инновации в образовании» статуэтку «Человек года» получил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. В 2022 году вуз открыл уникальную программу обучения по специальности «Медицинская кибернетика» — всего в стране таких не более 10. Также на территории ЧелГУ строится межуниверситетский кампус.

— Это победа всего нашего вуза — огромной команды сотрудников и преподавателей и многотысячной армии наших студентов, — отметил Сергей Таскаев.

Награждала Сергея Таскаева замминистра образования региона Елена Коузова. Фото: Иван Карлышев, chel.dk.ru

Помимо девяти номинаций, еще одна награда присуждалась редакцией «Делового Квартала». В этот раз выбор наши коллеги отметили гендиректора АЗ «УРАЛ» Павла Яковлева за рекордные темпы производства, успехи по замещению китайского импорта и большую социальную программу для сотрудников. Сам Павел Яковлев не смог получить заветную статуэтку, вместо него на сцену поднялся советник генерального директора АЗ «УРАЛ» Олег Буданов, который недавно перешел на предприятие с поста главы Карабаша.

Кстати, КП-Челябинск вместе с автозаводом «УРАЛ» и Министерством культуры запустили проект о культуре Южного Урала для самых маленьких слушателей «Подкасты ящерки Златы». Их можно послушать по ссылке, а также в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) и на подкастинговых платформах.

Советник генерального директора АЗ «УРАЛ» Олег Буданов. Фото: Иван Карлышев, chel.dk.ru

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