Ученикам детской юридической академии выдали погоны

Фото: детская юридическая академия

Все как на настоящей службе: рапорт, построение и равнение на государственный флаг Российской Федерации. Парадным маршем школьники входят в актовый зал образовательного центра № 5. Здесь в торжественной обстановке вручают погоны ученикам первых классов профильного направления детской юридической академии. Больше 40 учеников пополнили ряды курсантов и дали клятву ответственно нести звания.

Фото: детская юридическая академия

— Я вас поздравляю с принятием присяги. Я хочу, чтобы вы с гордостью и с ответственностью несли функции возложенные на вас, — сказал напутственные слова майор внутренних войск МВД России в отставке, ветеран боевых действий Сергей Герасименко.

Кроме этого, на торжественную церемонию посвящения пригласили и Валерия Паротникова — ветерана министерства внутренних дел. Поздравили теперь уже курсантов ДЮА представители УМВД Челябинска:

- старший лейтенант полиции Владимир Бекленищев;

- младший лейтенант полиции Василий Акулинин;

- майор, штурман инструкторской группы летной подготовки штурманов филиала военного учебного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии» имени Гагарина и Жуковского в Челябинске Сергей Манаев.

Фото: детская юридическая академия

15 курсантам детской юридической академии образовательного центра № 5 присвоили новые звания. Музыкальным сюрпризом стало выступление детского духового оркестра «Сириус» детской школы искусств № 4. Ребятам также продемонстрировали работу кинологической службы.