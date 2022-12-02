Горите, денежки! Челябинец ради интереса поджег банкомат с 1,5 млн рублей

Вот что осталось от банкомат. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области мужчина сжег банкомат вместе с лежавшими внутри 1,5 млн рублей. Он очень серьезно подготовился и запасся оборудованием, а вот место преступления выбрал случайно.

Встроенный в стену дома уличный банкомат сгорел ранним утром 13 ноября в селе Рождественка Увельского района. Полицейские по записям с камеры наружного наблюдения вычислили подозреваемого. Это оказался 45-летний самозанятый и не имеющий судимостей челябинец.

Мужчина приехал в Увельский район на машине. Позже он признался полицейским, что даже не запомнил названия села, просто нашел на карте банкомат и двинулся к нему. С собой челябинец привез баллоны с кислородом и пропаном. С их помощью он хотел добраться до ячейки с деньгами.

— Хотел попробовать, вскрывается или нет. Ради интереса, — заявил мужчина сотрудникам полиции.

Энтузиаст-взломщик проделал отверстие в банкомате и с помощью газового оборудования поджег. Банкомат сломался и загорелся, но деньги так и не «отдал». Ни с чем челябинец сбежал с места преступления.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Горожанину грозит лишение свобод на срок до 5 лет.

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