Губернатор Алексей Текслер наградил победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2022 году

В правительстве Челябинской области в торжественной обстановке глава региона обратился к аграриям со словами приветствия, отметил основные итоги года и вручил дипломы победителям ежегодного аграрного конкурса, наградной фонд которого составляет 2,05 млн рублей. Он отметил, что в этом году аграриям способствовали благоприятные погодные условия.

«Но, как и в прежние годы, залогом успеха стали труд и усердие наших аграриев – фермеров, работников агрохолдингов, механизаторов, комбайнеров, животноводов и птицеводов. Всех тех, благодаря кому прилавки магазинов и сетей наполнены продуктами региональных товаропроизводителей», - уточнил Алексей Текслер.

В результате 2022 год стал особенно успешным для регионального агропрома, рекорды были побиты по многим направлениям. Полеводы показали лучший результат за последние пять лет и второй – за десятилетие. Собрано 2,294 млн тонн зерна в бункерном весе – вдвое больше, чем в 2021 году. Собран самый большой за последние пять лет урожай пшеницы – 1,504 млн тонн. Посевные площади под твердую пшеницу увеличились на 20%, регион занимает второе место в России по площади этой культуры. В итоге собран еще один рекордный для области урожай – 326 тыс. тонн твёрдой пшеницы в бункерном весе.

Максимальные посевы ячменя позволили собрать 573 тыс. тонн этой культуры – новый рекорд за последние 25 лет. На 52 тыс. га увеличена площадь масличных культур. Собранный урожай масличных превысил 220 тыс. тонн – на такие объемы область вышла впервые.

Для животноводства заготовлен полуторагодовой запас кормов – 32 центнера кормовых единиц сена, силоса, сенажа на одну условную голову скота. По сравнению с прошлым годом увеличено производство овощей и картофеля на 8% и 3% соответственно. С начала года в региональном тепличном комплексе собрали 34 тыс. тонн овощей. По завершении года планируется собрать почти 40 тыс. тонн – это рекорд за всю историю области.

Челябинская область стала единственным регионом УрФО, где с господдержкой заложены и развиваются промышленные сады интенсивного типа. В этом году их урожай в пять раз превысил прошлогодний.

Победители областного конкурса, которые внесли весомый вклад в рекордные показатели 2022 года, получили дипломы губернатора. На премирование лучших агрономов, доярок, комбайнеров, механизаторов, птичниц, фермеров и сельхозорганизаций направлено 2 млн 50 тыс. рублей. Всего определено 60 победителей в 31 номинации.

«Считаю, что наши аграрии научились достойно отвечать на все вызовы – и на климатические, и на экономические, и даже на геополитические, - отметил Алексей Текслер. - Благодаря вашей работе и поддержке государства, мы имеем независимую позицию в целом на геополитическом фронте. Это важно. Мы говорим о высоких цифрах и показателях, но это не предел. Применяя современные технологии, мы можем существенно, даже в наших непростых климатических условиях, увеличивать урожайность. Российский агропром с каждым годом становится все сильней, уверен, что этот успешный для нашего сельского хозяйства год станет началом периода дальнейшего роста. А власти региона, безусловно, вас поддержат. Это касается и приобретения техники, оборудования, удобрений, внедрения самых современных технологий хранения овощей и картофеля. Продолжим в регионе модернизацию молочного животноводства».

Как рассказал Виктор Фомин, директор ООО «Хлебинка», ставшего победителем в номинации «Лучшая сельхозорганизация» по первой группе (до 100 человек работников), в этом году в хозяйстве собран хороший урожай: «Урожай неплохой у нас получился. Масличные около 10 центнеров с гектара, семечка тоже около 14-15 центнеров с гектара, её еще молотим. Животноводство около 8 тыс. кг молока уже на корову получили, подъем идет». Предыдущие два года засухи были тяжёлыми для животноводства, но цены на сельхозпродукцию были выше, поэтому в хозяйстве запланировали построить новый молочный комплекс, сегодня его строительство уже начато. «Он будет рассчитан на 1500 голов, из них 700 коров. И будут установлены доильные роботы», - отметил глава предприятия.

В этом году в области новые площадки в животноводстве построены в четырёх хозяйствах области, в декабре будут выплачены субсидии, что позволит аграриям компенсировать часть затрат на их строительство и оборудование.

Традиционно в конкурсе АПК определены лучшие сельскохозяйственные районы. В 2022 году первое место завоевал Сосновский район, второе - Верхнеуральский, третье - Кизильский район. Глава района-победителя Евгений Ваганов получил символическое знамя соревнования. «В первый раз мы стали первыми! Несколько раз были вторыми, третьими... Это наш успех! У нас в этом году была самая высокая урожайность зерновых в регионе. Мы более 45% областного урожая картошки собрали. Более 30% по всем овощам. На втором месте по молоку!», - поделился успехами глава.