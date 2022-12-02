В Челябинске прошел первый съезд Российского движения детей

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с участниками первого съезда Российского движения детей и молодежи и финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена – 2022». Многие из участников, как делегаты первого съезда, скоро поедут в Москву, где будут приняты важные решения движения.

Глава региона поздравил ребят, которые попали в состав делегатов, а также стали победителями «Большой перемены».

— Мы гордимся вами. Думаю, что уже скоро будем часто встречаться: вы будете давать идеи по линии движения, а мы, взрослые, будем помогать их реализовывать, — отметил Алексей Текслер.

Губернатор выразил уверенность в том, что ребята в дальнейшем свяжут свою судьбу с Южным Уралом.

Российское движение молодежи и школьников возглавил Президент России Владимир Путин. В Челябинской области председателем Координационного совета движения стал Алексей Текслер. Председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи назначена Светлана Буравова.

Глава Челябинской области подчеркнул, что это не просто новое движение, а единая площадка, на которой скоординированы все молодежные объединения, движения, мероприятия и проекты.

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