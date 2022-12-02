Медучреждения Челябинской области получили 17 новых машин скорой помощи

Фото: Минздрав Челябинской области.

В Челябинской области появились 17 новых машин скорой помощи. Часть из них останется в столице Южного Урала, но большинство отправят в малонаселенные районы региона.

Новые машины получат села Кизильское, Уйское и Кунашак. Среди карет скорой помощи есть один реанимобиль. Внутри – кислород в баллонах, аппарат ИВЛ, дефибриллятор и другие средства для реанимации. Эта машина уже отправилась в Чебаркуль.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что за последние годы обновлено порядка 400 автомобилей медпомощи. В первую очередь, это автомобили скорой помощи, реанимобили.

— Сейчас активно занялись автомобилями неотложной помощи, — отметил глава региона. — В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена мы приобретаем 117 автомобилей. Одну партию отдаем в наши муниципалитеты. Важно, что автомобили в хорошей комплектации, с зимней резиной, водители отмечают комфортность. Почти каждый муниципалитет получит необходимую технику.

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