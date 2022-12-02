В Челябинске врач перевел мошенникам более 5 млн рублей в надежде вернуть деньги с брокерского счета

В общей сложности мужчина перевел мошенникам 6,2 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 66-летний врач городской клинической больницы стал жертвой мошенников. Он перевел им 5,5 млн рублей в надежде вернуть деньги, вложенные в брокерскую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Врачу в одном из мессенджеров поступил звонок от бывшего сотрудника брокерской компании, от мошеннических действий которой он лишился 700 тысяч рублей. Мужчине рассказали, что есть возможность вернуть эти деньги и дополнительно получить компенсацию. Челябинца такое предложение заинтересовало, и он начал следовать всем указаниям мошенников.

Вначале врач перевел 104 тыс. рублей для открытия счета в бельгийском банке. Мужчине сказали, что утерянные деньги находятся за пределами РФ. После этого у челябинца начали просить средства уже под другими предлогами: оформление страховки, открытие ячейки, сопровождение сделки и т.д. В итоге за месяц мужчина сделал 30 переводов на общую сумму около 5,5 млн рублей. Причем 5 млн из этих средств ему достались в наследство от умершего родственника.

Когда личные сбережения закончились, врач оформил кредит на сумму около 500 тыс. рублей. Мошенники после перевода этих средств стали снова требовать деньги, но во второй раз челябинцу в займе отказали. В итоге он догадался об обмане и обратился в полицию.

Сейчас факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ведется поиск людей, обманувших врача.

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