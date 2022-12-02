В магнитогорской школе привили 420 детей из-за вспышки гепатита А

Вакцинация проходила с письменного согласия родителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор по Челябинской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование в магнитогорской школе №39, где выявили вспышку гепатита А. Среди контактных учеников прошла вакцинация – за счет средств из областного бюджета привито 420 детей препаратом «Хаврикс 720».

— Продолжается проведение ежедневного медицинского осмотра контактных детей, проводится текущая дезинфекция помещений с использованием дезинфицирующих средств, эффективных в отношении возбудителя гепатита А, — прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

По состоянию на 2 декабря новых случаев заболевания не зарегистрировано. В ходе лабораторных исследований вирус в питьевой воде не обнаружили.

Напомним, первые случаи Гепатита А среди учеников школы №39 подтвердились в конце ноября. Из-за инфекционного заболевания в двух классах ввели карантин – дети обучаются в отдельном крыле здания, используются дезсредства и рециркуляторы, также соблюдается режим проветривания помещений.

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