Челябинский депутат Госдумы помогла матери с двумя детьми получить обещанную два года назад квартиру

Депутат Госдумы Яна Лантратова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова помогла матери-одиночке Альфие Салихьяновой получить обещанную ей по закону квартиру. До этого момента женщине пришлось несколько лет жить в съемном жилье вместе с двумя маленькими дочками.

В 2016 году дом Альфии в Кунашакском районе признали непригодным для жилья. В таких случаях чиновники предлагают маневренный фонд для временного проживания. По желанию можно снимать жилье за свой счет. Но через год семью женщины признали малоимущей, и ей по закону уже должна быть бесплатно предоставлена квартира. Правда, получить ее от местных чиновников почему-то не получалось.

— В апреле 2020 года суд Кунашакского района обязал администрацию предоставить семье Альфии во внеочередном порядке жилое помещение площадью не менее 45,4 квадратных метров. Однако чиновники более двух лет не желали исполнять решение суда, а если и предлагали квартиры, то они не соответствовали санитарным и техническим нормам, — рассказала Яна Лантратова.

Депутат Госдумы направила запрос врио руководителя ФССП по Челябинской области с просьбой принять меры принудительного исполнения. Ответа долго ждать не пришлось: меньше чем за месяц администрация Кунашакского района нашла жилье и заключила договор. Теперь Альфия и ее дочери проживают в благоустроенной квартире площадью 50,2 квадратных метров.

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