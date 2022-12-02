В Челябинской области задержали мужчину, который прятал в пластиковых ведрах 8,5 кг марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Кусинском районе полицейские изъяли из незаконного оборота 8,5 кг марихуаны, которые были расфасованы по пластиковым ведрам. Наркотическое растение нашли в доме у 46-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сейчас он задержан.

— Как пояснил задержанный, наркотическое растение он вырастил самостоятельно, нарвал, высушил и упаковал для личного потребления, — отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В отношении южноуральца возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru