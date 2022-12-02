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НовостиОбщество2 декабря 2022 16:17

В челябинском детсаду попросили не наряжать детей в костюмы американских героев на праздник

Как это прокомментировали в региональном Минобре
Ян Стоев
Ян Стоев
Новогодний праздник в детском саду пройдет без человеков-пауков, бэтменов и суперменов

Новогодний праздник в детском саду пройдет без человеков-пауков, бэтменов и суперменов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из детских садов Челябинска родителей попросили не наряжать детей на новогодний праздник в костюмы американских супергероев. В качестве примера мальчиков посоветовали одевать в зайчиков и медвежат, а девочек – в снежинки и конфетки. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на одну из мам, чей ребенок ходит в упомянутый детсад.

— Воспитатели некоторых групп настоятельно порекомендовали не наряжать мальчиков на утренник в детский сад в костюмы американских героев, — отмечает женщина. — Мы и не собирались покупать ребенку какой-либо из этих костюмов. Но сама просьба немного удивила.

В министерстве образования Челябинской области на запрос журналистов ответили, что какие-либо запреты на ношение праздничных костюмов для детей ранее не вводилось. Каждый детский сад определяет сам, в каком формате будет проходить праздник.

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