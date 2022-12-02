В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Братской

Ограничения будут действовать до 14 января Фото: Кирилл САДЫКОВ

На улице Братской в Челябинске будут вестись работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Они будут проходить с 8 часов 5 декабря до 8 часов 14 января.

— В связи с проведением работ движение транспорта по улице Братской будет ограничено в районе дома № 3а, — сообщили в администрации Челябинска.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

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