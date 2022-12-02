В челябинском ТРК «Фокус» откроют бесплатный центр для подростков с репетиторами и психологом

Центр для подростков получит название «Моя территория». Фото: мэрия Челябинска

Администрация Челябинска собирается открыть подростковый центр на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус». В нем будут работать репетиторы по разным предметам и психолог. Все услуги для детей предоставляются бесплатно.

— В новом центре будут также проводиться мастер-классы, встречи с интересными людьми. Здесь можно будет поработать за компьютерами, поиграть в приставки или в настольные игры, — сообщили в администрации Челябинска.

Площадки для функционирования центра для подростков безвозмездно предоставил генеральный управляющий ТРК «Фокус» Павел Смолин. В ближайшее время будет проводиться ремонт. Открытие запланировано на февраль 2023 года.

Не исключено, что этот уникальный проект будет реализоваться и в других городах региона.

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