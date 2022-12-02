Курган могут соединить прямой железной дорогой с Тюменью

Пока дорога лишь в планах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Курганский специалист по маркетингу территорий Валерий Мурзин выступил на научной конференции «Железнодорожный транспорт и технологии» в Уральском государственном университете путей сообщения Екатеринбурга. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», эксперт предложил рассмотреть создание железной дороги, которая свяжет Зауралье и Тюмень.

— В данный момент город Курган, как областной центр, также как и Шадринск, не имеет прямого железнодорожного сообщения с городом Тюмень. На наш взгляд в интересах Шадринска и Кургана, как областного центра, появление железнодорожной ветки соединяющий Шадринск с железнодорожной веткой Екатеринбург-Тюмень, — объясняет изданию Мурзин.

Как считает Мурзин, подобная дорога позволит облегчить траспортировку урожая из Зауралья через Северный морской путь. Есть варианты проложть дорогу от Шадринска через села Ольховка, Бутка и поселок Талица, а также путь от Кургана на Заводоуковск.

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