Главный художник челябинского управления архитектуры вошел в Союз дизайнеров России

На фото Павел и одна из его работ на Московской биеннале графического дизайна. Фото: Управление архитектуры Челябинска
Павел Писклаков, главный художник Управления архитектуры Челябинска, вошел в список из шести вице-президентов Союза дизайнеров России. Об этом рассказали в пресс-службе управления.
— Мы очень рады этому событию и поздравляем Павла — впервые челябинец входит в президиум Союза дизайнеров России, который определяет стратегию Союза, его работу с другими объединениями и органами власти, а также участвует в проектах Союза, — рассказали в управлении архитектуры.
Сам Пискалков занимает пост главного художника Челябинска с апреля 2022 года. Он работает в сфере дизайна и типографики уже 20 лет, является автором в российских и зарубежных изданиях, а также входит в Американскую ассоциацию дизайнеров AIGA и Международную ассоциацию типографов ATypI.
Кроме того, Пискалков участвовал в Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела 15».
Еще несколько работ Писклакова на Московской биеннале графического дизайна. Фото: Управление архитектуры Челябинска
Ранее стлао известно, что в челябинском микрорайоне «Ньютон» построят вторую школу к декабрю 2024 года. Учебное заведение будет рассчитано на 1520 учеников. За проект отвечает компания «Голос.Девелопмент», которая, к слову, и возводила жилой комплекс.
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