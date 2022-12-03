В челябинском закрытом городе выявлен первый случай заражения свиным гриппом

Вакцинировать от гриппа можно в местной поликлинике Фото: Иван МАКЕЕВ

В Снежинске зафиксирован первый случай заражения свиным гриппом. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения города ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России.

— Случай свиного гриппа AH1N1 зарегистрирован в Снежинске. Напоминаем, что прививка от гриппа остается одним из самых эффективных методов защиты, — указано в группе учреждения во ВКонтакте.

Врачи отмесют, что в случае вакцинации подобным штаммом гриппа можно не заболеть или же перенести болезнь значительно легче. Люди могут вакцинироваться бесплатно в городской поликлинике.

Напомним, что с каждой неделей ОРВИ заболевают все больше жителей Челябинской области. Причем вирус подхватывают и взрослые, и маленькие дети. Самый большой процент заболевших среди школьников. Специалисты отмечают, что ситуация по заболеваемости ОРВИ в регионе неблагополучная.

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