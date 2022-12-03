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НовостиОбщество3 декабря 2022 4:45

Челябинская область начала восстанавливать уничтоженный на Донбассе храм

Работы по восстановлению только начались
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: администрация Волновахского района ДНР / Telegram

Фото: администрация Волновахского района ДНР / Telegram

По заказу правительственной Челябинской области началось восстановление Свято-Преображенского Храма, который был уничтожен в ходе боев на Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации в Волновахском районе ДНР.

— По заказу Челябинской области подрядчиком восстанавливается Свято-Преображенский храм, — пишут представители администрации района в своем телеграм-канале.

Администрация района также представила несколько фотографий ремонтных работ. Сам Свято-Преображенский храм был уничтожен в ходе обстрелов в апреле 2022 года.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с семьями южноуральских мобилизованных. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

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