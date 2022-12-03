Челябинский экс-губернатор Дубровский смог оспорить вызскание 37 миллионов в суде

Деньги хотели взыскать в рамках банкротства семейной компании
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский смог оспорить решение суда о взыскании 37 миллионов рублей в пользу кредиторов его семейной компании ПО «Монтажник». Решение принял Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев жалобу бывшего главы региона.
— Ходатайство Дубровского Бориса Александровича удовлетворить. Приостановить исполнение определения Арбитражного суда Челябинской области и постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по тому же делу до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции, — указано в определении.
Как объяснили в суде, причина приостановки взыскания состоит в том, что вернуть эту сумму средств, в случае, если Дубровский сможет доказать свою правоту в дальнейшей судебной тяжбе, будет затруднительно из-за того, что их распределят между кредиторами.
Ранее Борис Дубровский также подавал жалобу на арест своего имущества на сумму 930,5 млн рублей. Правда, ее отказались рассматривать в суде из-за нарушений.
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