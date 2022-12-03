Челябинский экс-губернатор Дубровский смог оспорить вызскание 37 миллионов в суде

Деньги хотели взыскать в рамках банкротства семейной компании Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский смог оспорить решение суда о взыскании 37 миллионов рублей в пользу кредиторов его семейной компании ПО «Монтажник». Решение принял Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев жалобу бывшего главы региона.

— Ходатайство Дубровского Бориса Александровича удовлетворить. Приостановить исполнение определения Арбитражного суда Челябинской области и постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по тому же делу до окончания производства в арбитражном суде кассационной инстанции, — указано в определении.

Как объяснили в суде, причина приостановки взыскания состоит в том, что вернуть эту сумму средств, в случае, если Дубровский сможет доказать свою правоту в дальнейшей судебной тяжбе, будет затруднительно из-за того, что их распределят между кредиторами.

Ранее Борис Дубровский также подавал жалобу на арест своего имущества на сумму 930,5 млн рублей. Правда, ее отказались рассматривать в суде из-за нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru