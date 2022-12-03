В центре Челябинска эвакуировали из-за пожара элитную гимназию

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
В центре Челябинске из-за пожара эвакуировали учеников и учителей гимназии № 1. Как рассказали в региональном МЧС, возгорание началось на цокольном этаже.
— Поступило сообщение о выезде подразделений из-за срабатывания системы автоматической пожарной системы в здании гимназии № 1. Горели бытовые вещи на площади 5 квадратных метров в подвальном помещении. Открытое горение ликвидировано, — рассказали в МЧС.
Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет в ходе пожара нет. Самостоятельно эвакуировались из здания 400 человек. Сильно пострадал кабинет технологии, в котором и начался пожар.
Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
Ранее в Миассе сгорело двухэтажное здание с мебельным цехом и покрасочной камерой. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел на Тургоякском шоссе.
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