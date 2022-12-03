Алексей Текслер возложил цветы к челябинскому Вечному огню в День Неизвестного солдата

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Сегодня, 3 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в Челябинске. Это приурочено ко Дню Неизвестного солдата.

— Каждый год наши поисковые отряды выезжают на места боев и находят останки павших воинов, разыскивают их родственников для дальнейшего захоронения на малой родине. Наш долг — продолжать поисковую работу, рассказывать молодому поколению правду о Великой Отечественной войне, — говорит губернатор.

Глава региона отметил, что работа по поиску всех челябинцев, которые отдали долг родине, но остались неизвестны, продолжится до тех пор пока все они не будут увековечены.

Ранее Алексей Текслер вручил награды многодетным мамам Челябинской области. Знаки отличия «Материнская слава» и «Семейная доблесть» получили 13 семей.

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