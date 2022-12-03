В Челябинске запустили прямой поезд до горнолыжного курорта «Солнечная долина»

Фото: Свердловская железная дорога / ВКонтакте

Сегодня утром, 3 декабря, из Челябинска выехал первый мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

— Перевозки осуществляются по выходным и праздничным дням электропоездом повышенной комфортности. Вагоны оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования, — уточнили в ведомстве.

Добраться до горнолыжного курорта можно менее чем за два часа. Поезд будет отбывать из Челябинска 8:35 и прибывать на вокзал Миасса в 9:50, откуда до ГЛК пассажиров будут довозить на автобусе.

Цена за билет стартует от 300 рублей для детей младше 7 лет с картой гостя и достигает 2200 рублей — в эту цену входит билет для взрослых, ски-пасс на 5 часов и прокат оборудования на 4,5 часа.

Ранее стало известно о том, что мэрия Челябинска собирается открыть подростковый центр на четвертом этаже торгово-развлекательного комплекса «Фокус». В нем будут работать репетиторы по разным предметам и психолог. Все услуги для детей предоставляются бесплатно.

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