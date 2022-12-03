Под Челябинском произошел пожар на трансформаторной будке

Фото: Читатель КП-Челябинск

В поселке Красное поле в Сосновском районе загорелась трансформаторная подстанция. Об этом пишут местные жители.

— В поселке Красное поле на улице Полянка начался идет пожар. Был скачок напряжения, — пишут местные жители.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что произошло короткое замыкание. Без электричества остались 30 домов, но их оперативно подключили к резервному источнику.

— Слава богу, только лампочки сгорели, — добавили в читатели.

Ранее в Челябинске из-за пожара эвакуировали учеников и учителей гимназии № 1 в центре города. Как рассказали в региональном МЧС, возгорание началось на цокольном этаже.

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