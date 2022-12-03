В Ленинском районе Челябинска почти на сутки остановят движение трамваев

Фото: Челябинский транспорт / Telegram

В Ленинском районе Челябинска почти на сутки перекроют движение трамваев. Как рассказали в региональном миндортрансе, причина изменения маршрутов — ремонт путей.

— В связи с проведением технологических работ на трамвайных путях по улице Новороссийской закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 8 часов утра 4 декабря до 5 часов утра 5 декабря, — уточнили в миндортрансе.

Как уточнили в министерстве, движение трамваев № 12 полностью отменено. Вагоны по маршрутам № 18 и № 22 будут курсировать только до кольца «Харлова».

Ранее стало известно, что трамваи № 5 и № 7 изменят свои маршруты в Челябинске. Нововведения делаются для удобства пассажиров. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».

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