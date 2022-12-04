По 14 маршруту в Челябинске запустят троллейбус-гармошку

"Начинку" старого троллейбуса поменяли полностью. Фото: t.me/gorsredaChe

В Челябинске готовится к выходу троллейбус-гармошка по 14 маршруту от Лесопарковой до ЧМК. В Минтранспорта сообщили, что закончен его капитальный ремонт, который длился с лета 2022 года.

— Завершен капитально-восстановительный ремонт троллейбуса 2663, — сообщает минтранспорта региона. — Это единственный троллейбус-гармошка, сохранившийся в Челябинске.

Троллейбус ЗиУ-683В начал ездить по Челябинску в 1995 году. Особенностью этого экземпляра стали «южные» окна-форточки, которые открываются вниз, так как изначально он производился для Ташкента. Это уже вторая его реконструкция, первая состоялась еще в 2008 году на на Миасском ремонтном заводе. В апреле 2022 года машину сняли с маршрута.

Точная дата выхода такого троллейбуса на линию пока не называется. Фото: t.me/gorsredaChe

В троллейбусе заменили практически все: пол, стены, сиденья и освещения, саму конструкцию «гармошки», поставили новое световое табло и даже кондиционеры и 6 тепловых пушек. В этой машине 47 сидячих мест.

Прежде чем троллейбус выйдет на маршрут, предстоит его финальная обкатка. Точной даты пока не называется.

1 декабря на 64 автобусный маршрут вернулись автобусы-гармошки повышенной вместимости.

— Раньше во многих городах-миллионниках действовали как трамвайные сцепки, так и автобусы и троллейбусы-гармошки, — рассказал КП-Челябинск замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. — На магистральных маршрутах пассажиропоток превышает вместимость обычных автобусов большого класса. С 1 декабря поедут три автобуса-гармошки. Впоследствии остальные гармошки будут выводиться также на этот маршрут и еще на 4-ом маршруте, где высокий пассажиропоток. Этот тренд продолжится и в следующем году.

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