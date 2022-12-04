Статистика коронавируса в Челябинской области снова ползет вверх

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области медленно, но стабильно растет статистика заболеваемости коронавирусом. По данным регионального Минздрава на 4 декабря, за предыдущие сутки зафиксировано 105 новых подтвержденных случая covid-19. Это на 9 больше, чем неделей ранее. 10 из заразившихся — школьники.

При этом выздоровели 60 человек. Один c диагнозом "коронавирусная инфекция" погиб.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано более 390 тысяч случаев заболевания, проведено 7 млн 900 тысяч тестов.

На сегодня от covid-19 лечатся 1 368 человек.

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