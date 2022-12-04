В Челябинске освятили 13-ый крест и купол для храма Александра Невского на Алом поле

Храм, которому больше ста лет, планируют открыть для посещений в 2023 году. Фото: челябинская епархия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий провел чин освещения купола и креста для храма Александра Невского на Алом поле. Для церемонии выбрали праздничный день – 4 декабря верующие отмечают введение во храм Пресвятой Богородицы.

Работы по реставрации храма внутри и снаружи еще продолжаются. Здание до сих пор стоит в лесах, но из них уже поднимаются золоченые купола с крестами.

Этот купол и крест стали 13-ыми для храма. Как объяснил митрополит, предыдущие символизируют двенадцать апостолов, а тринадцатый — Христа Спасителя.

Сейчас строители работают над иконостасом. Он будет выполнен из мрамора, высотой 25 метров. Как сообщили в епархии, рабочие трудятся над полом, для него требуется мрамор сразу шести цветов. А сами полы будут с подогревом.

Реставрация продолжается второй год. Леса и пленку планировали убрать в 2022 году, а храм открыть для посещений в 2023. Но журналисты КП-Челябинск уже побывали внутри. Что там происходит - смотрите в нашем фоторепортаже.

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