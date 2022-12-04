Закрывайте лицо: рабочая неделя в Челябинске начнется с морозов и северного ветра

Зима укрепляет позиции.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске рабочая неделя начнется с морозной и ветреной погоды. По данным гидрометцентра, ночью в городе столбики термометров опустятся до -12,-14 градусов, а днем ожидается -10,-12 градусов холода.
По ощущениям будет морознее, так как прогнозируется ветер. Он будет северный и сильный, с порывали до 12 м/с. В течение дня будет идти небольшой снег.
Погода в Челябинской области будет такой же. Традиционно в горной местности ожидается чуть холоднее. Днем будет до -14 градусов.
Хотите знать погоду в Челябинске на зиму 2022-2023? Тогда читайте прогноз, сделанный на основе многолетних измерений от различных сервисов погоды.
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