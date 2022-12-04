В Челябинской области на трассе М5 образовались две большие пробки

В Челябинской области на трассе М5 машины встали в большую пробку. Первая образовалась возле Трехгорного и Юрюзани, вторая – возле Аши и Сима. Там зафиксированы ДТП. При этом из-за непогоды большегрузы снизили скорость.

Водители пишут: -Больше двух часов стоим в пробке возле Сима в сторону Челябинска.

- В сторону Челябинска все намертво стоит с кафе «Гурман» до Сима, примерно 15 км. Лучше сразу объезжайте через Миньяр.

На горном перевале в районе Златоуста движение идет в рабочем режиме. Но водители предупреждают друг друга, что на трассе скользко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стоите в пробке? Или попали в ДТП? Присылайте сообщения, фото и видео в редакцию на Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77