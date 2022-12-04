На трассе М5 водители на несколько часов зястряли в пробке из-за снегопада

На дорогу до Челябинска уходит несколько часов. Фото: СОЦСЕТИ

Челябинской области водители застряли в пробке на трассе М5. Большой затор образовался в районе Сима из-за аварии и снегопада.

Водители сообщают, что на дороге метель и гололед.

— Сейчас только приехал со Златоуста в Челябинск, — пишет водитель в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети. — Метель, плохая видимость, гололед. Дама на Матизе ехала посередине дороги, пугая встречные фуры.

— Ехал с Аши до Челябинска. 6,5 часов. Метель, фуры тянуться, — пишет другой водитель.

Также люди отмечают, что поздним вечером сохраняются пробки в районе Юрюзани. Медленно, но движутся машины возле Бакала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru