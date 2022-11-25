В Копейске до конца года закроют потребность в жилье детей-сирот

Выпускников детдомов Копейска заселили в новый дом. Фото: pravmin.gov74.ru

В этом году в Копейске все дети-сироты, стоявшие в очереди на квартиры, получат новое жилье. До конца года в этот дом по улице Жданова планируется заселить 65 детей-сирот. Ключи уже начали выдавать.

За последние три года в Копейске количество квартир, которые приобретаются для детей-сирот, выросло в несколько раз. Если в 2019 году предоставили 23 квартиры, то в 2022 — 162 квартиры. Очередность в этом году будет полностью закрыта.

Теперь стоит задача давать жилье детям-сиротам сразу после выпуска.

Вручение ключей сейчас проходит практически во всех муниципалитетах. Эта задача обозначена как приоритетная губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Изначально на приобретение жилья было выделено более миллиарда рублей, но по решению главы региона было направлено дополнительное финансирование в размере 300 миллионов рублей. По итогам года порядка 800 молодых южноуральцев получат благоустроенное жилье.