Крупнейший завод по ремонту электровозов в 2023 году увеличит объем заказов

Фото: пресс-служба губернатора.

Глава региона совместно с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» Олегом Валинским осмотрел производственные мощности Челябинского электровозоремонтного завода и ознакомился с рабочим процессом. Алексей Текслер подчеркнул, что российские железные дороги поставили ряд задач по увеличению объемов капитальных и средних ремонтов.

Предприятие готово выполнить новый объем заказов. Челябинский электровозоремонтный завод осуществляет капитальный, средний ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава. Здесь ремонтируют электрические машины, колесные пары, узлы и агрегаты локомотивов, производят запасные части для подвижного состава. Одно из направлений деятельности завода — изготовление нестандартного оборудования.

На заводе трудится более полутора тысяч человек. Отдельно глава региона отметил, что на предприятии большое внимание уделяется социальным вопросам. Заработная плата проиндексирована выше инфляции. Алексей Текслер поблагодарил руководство РЖД за внимание к предприятию и добавил, что правительство области также готово оказывать необходимую поддержку.