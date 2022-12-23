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НовостиЗвезды23 декабря 2022 17:44

В Госдуме открылась выставка об Аркаиме

Губернатор Алексей Текслер представил в парламенте проект «Аркаим. Колесница времени»
Ольга ЩАПИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации открылась выставка «Аркаим. Колесница времени» В мероприятии приняли участие руководители фракций и депутаты Государственной Думы. Приглашенных приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона подчеркнул, что все знают Челябинскую область как центр промышленности и металлургии, но сегодня ее можно считать также центром историко-культурного наследия.

Выставка рассказывает историю открытия и исследования памятников бронзового века на Южном Урале. Помимо копий археологических артефактов эпохи бронзы с поселения Аркаима и других памятников «Страны городов», в экспозиции использованы мультимедийные технологии.

Гостей выставки встретили реконструкторы-актеры в аутентичных костюмах. Также все присутствующие смогли увидеть реконструкцию боевой колесницы бронзового века.

Выставка в Госдуме — не единственный проект Челябинской области по теме Аркаима. В этом году при поддержке Министерства культуры РФ в московском кинотеатре «Иллюзион» прошла презентация фильма «Аркаим. Колесница времени».