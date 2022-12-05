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НовостиОбщество5 декабря 2022 1:59

Челябинская область стала аутсайдером среди регионов по здоровому образу жизни

Более того регион ухудшил свои показатели
Андрей МОСКВИЧЕВ
Учитывалась статистика по распространению вредных привычек

Учитывалась статистика по распространению вредных привычек

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинская область стала аутсайдером среди российских регионов по здоровому образу жизни. Как рассказали эксперты в исследовании РИА «Новости», Южный Урал еще и не улучшил свои показатели, по сравнению с 2020 годом. Тогда он оказался с меньшими баллами на том же месте.

— Челябинская область в 2021 году набрала 40,9 баллов и оказалась на 72 месте. Наихудшие результаты оказались у Республики Хакасия — 11,4 балла, — указано в исследовании.

Для исследования бралась информация от Росстата по распространению вредных привычек, а также отчеты Генпрокуратуры по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, учитывались и смерти от чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее стало известно о том, что 2022 году от отравления метиловым спиртом погибли 44 южноуральца. Такую статистику приводит Бюро судебно-медицинской экспертизы в Челябинской области.

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