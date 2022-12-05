Челябинская область стала аутсайдером среди регионов по здоровому образу жизни

Учитывалась статистика по распространению вредных привычек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинская область стала аутсайдером среди российских регионов по здоровому образу жизни. Как рассказали эксперты в исследовании РИА «Новости», Южный Урал еще и не улучшил свои показатели, по сравнению с 2020 годом. Тогда он оказался с меньшими баллами на том же месте.

— Челябинская область в 2021 году набрала 40,9 баллов и оказалась на 72 месте. Наихудшие результаты оказались у Республики Хакасия — 11,4 балла, — указано в исследовании.

Для исследования бралась информация от Росстата по распространению вредных привычек, а также отчеты Генпрокуратуры по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, учитывались и смерти от чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее стало известно о том, что 2022 году от отравления метиловым спиртом погибли 44 южноуральца. Такую статистику приводит Бюро судебно-медицинской экспертизы в Челябинской области.

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