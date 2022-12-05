Занятия у школьников в Челябинске пройдут в обычном режиме

Занятия будут у всех детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 5 декабря, в Челябинске решили не отменять занятия у школьников. Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службы, в школы пойдут ученики всех классов и смен.

— Уважаемые челябинцы! Занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — уточнили в пресс-службе ЕДДС.

Отметим, что на данный момент в Челябинске держится температура в районе −11 градусов. При этом занятия у челябинских школьников отменяются только при похолодании до −25 градусов — тогда в школу не идут начальные классы.

Ранее синоптики предупредили, что в Челябинске сегодня, 5 декабря, ожидается −10,-12 градусов, которые при этом будут ощущаться холоднее из-за сильного ветра.

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