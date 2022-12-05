В Челябинской области детсадовцев и отдыхающих в санаториях кормили поддельным маслом

У масла обнаружились проблемы не только с документами, но и с составом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинскую область сотнями килограммов привозили поддельное сливочное масло. Его поставляли в детские сады и санатории. 1,6 тонны фальсифицированного продукта изъяли сотрудники Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, «Крестьянское» и «Традиционное» масло производили в Пермском крае. В Челябинскую область его привозили сразу три организации. Вот только обязательные документы для одного вида масла оказались просрочены, для второго вообще признаны недействительными. А на одном из челябинских складов нашли 700 килограммов масла без указания даты производства на этикетках.

— По результатам лабораторных исследований в пробах масла установлено несоответствие по жирно-кислотному составу, массовой доли влаги и жира, что говорит о фальсификации продукции, — добавили в региональном управлении Россельхознадзора.

В итоге о нарушениях заявили в прокуратуру, двум ввозившим масло организациям выдали предостережения, а третью собираются привлечь к ответственности за нарушение техрегламентов. Всем 14 получившим подделку детсадам и санаториям в Миассе, Трехгорном, Кыштыме, Карабаше и Усть-Катаве выслали предупреждения о том, что фальсификат употреблять в пищу нельзя, он может нанести вред здоровью.

Ранее в Челябинской области обнаружили в меню детсадов подозрительные продукты. Импортные сердце и печень выдавали за отечественные.

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