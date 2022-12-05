Пример силы воли, жизненной стойкости и оптимизма: 3 декабря отметили международный день инвалидов

Фото из архива "Соцгорода"

На протяжении многих лет лидер движения, экс-депутат Госдумы Андрей Барышев помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, поддерживает талантливых художников, литераторов, спортсменов, организует благотворительные акции.

Фото из архива "Соцгорода"

Инвалиды-колясочники из спортивной секции волейбола смогли побывать на престижных российских соревнованиях, благодаря финансовой помощи «Соцгорода». Также несколько лет назад общественники организовали встречу постояльцев дома-инвалидов с мировым чемпионом по керлингу, паралимпийцем Маратом Романовым. Не так давно по обращению жильцов многоквартирного дома Металлургического района был установлен специальный знак для парковки автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья.

Фото из архива "Соцгорода"

Не забывает «Соцгород» и о долгожителях – каждый месяц общественники поздравляют на дому юбиляров, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Кроме того, ежегодно «Соцгород» выступает социальным партнером конкурса «Рожденная побеждать!» и предоставляет транспорт для девушек на колясках. Традиционной стала акция «Новогодний рейд Сюрприз», участники которой также получают подарки от «Соцгорода» и Андрея Барышева.