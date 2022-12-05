Экс-глава Калининского района Челябинска перешел на работу в мэрию

Серей Колесник и Наталья Котова Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Сергей Колесник назначен начальником управления делами администрации Челябинска. Об этом на совещании в мэрии сообщила лава города Наталья Котова. По ее словам, к работе в новой должности Сергей Колесник приступает 5 декабря.

Ранее Сергей Колесник был главой Калининского района Челябинска. В конце ноября он подал в отставку. На должность врио главы района назначили бывшею вице-мэра Челябинска Владимира Шамне.

Наталья Котова ранее заявила, что на новом месте работу Сергею Колеснику «будет спокойнее».

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