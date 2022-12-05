В Челябинской области возросла заболеваемость коронавирусом

Коронавирусом заболели уже более 394 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 107 новых случаев коронавируса — на два больше, чем накануне. Уровень заболеваемости повысился и вернулся к тому, что был в первые дни ноября.

Среди заболевших за последние сутки девятеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 5 декабря, от Covid-19 продолжают лечиться 1 352 жителя Челябинской области. За сутки ни один пациент не умер от коронавируса.

Уже у 394 042 южноуральцев диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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