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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:08

Голосование за лучшее допобразование в проекте «НеШкола» началось!

Выбирайте любимую «НеШколу» до 31 января
Источник:kp.ru
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Новый проект «Комсомольской правды» в Челябинске объединил частные детские и подростковые учреждения, которые занимаются дополнительным образованием и всесторонним развитием. И сейчас вы можете проголосовать за лучшее!

В нашем конкурсе участвуют не только те, кто занимается подготовкой к школе, ГИА и ЕГЭ. Преподаватели этих заведений раскрывают творческий потенциал и спортивную подготовку подрастающего поколения. Сейчас уже 16 номинаций.

На протяжении 3 месяцев мы рассказываем о программах, педагогах и достижениях, которыми гордится частный образовательный сектор. А вы можете отдать голос за любимую «НеШколу». Голосование длится 2 месяца: до 31 января включительно.

Кроме голосования, проект предполагает экспертную оценку сервиса каждого заведения по системе «Тайный покупатель» и дополнительные номинации по рейтингам отзывов сервиса 2GIS.

Победителей объявим 7 февраля в преддверии дня науки.