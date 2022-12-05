Ночной клуб «Опера» в центре Челябинска превратили в ресторан

В "Заре" будет все по-другому. Фото: vk.com/zarya_rest

В выходные на месте клуба «Опера» в центре Челябинска откроется клубный ресторан «Заря». Событие проанонсировали в соцсетях.

— Закат старой истории — это начало новой «Зари». Танцуйте так, будто на вас никто не смотрит — у нас можно все и даже больше, — пишут на странице ресторана.

После 8 лет работы клуба «Опера» владельцы решили пересмотреть «взгляд на ночные тусовки». В «Заре» теперь не только танцы, но и блюда с интересной подачей. Решение провести ребрендинг было принято летом, при этом вечеринки продолжались – клуб ремонтировали частями.

Кстати, именно возле «Оперы» в мае произошла драка, во время которой погиб 31-летний копейчанин. За смерть судят двух теперь уже бывших следователя СК Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова.

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