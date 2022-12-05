«Что бы ни было, главное — оставаться человеком». Айтишники запускают юбилейную акцию IT-донор

С 5 по 9 декабря каждый айтишник сможет спасти чью-то жизнь. Волонтеры проводят акцию «Неделя IT-донора» каждые полгода. Это позволяет не только привлекать новых доноров, но и делать донации системными. А значит регулярно наполнять банки крови за счет сознательного сообщества.

Донорскую кровь используют при сложных операциях, родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и других заболеваниях. Потенциально, каждому из нас в любой момент жизни может понадобится донорская кровь.

Это будет пятая акция — за 2 года участники движения помогли собрать 585 литров крови. Это может спасти 2 600 жизней.

Движение сразу достигло федерального масштаба — его поддержало ФМБА России и более 1300 волонтеров из 130 IT-компаний страны. В нём участвовали представители Министерства цифрового развития, а также сотрудники крупнейших корпораций: Яндекс, VK, Тинькофф, Сбер, Napoleon IT.

— IT-команда Сбера стала частью большого, доброго и невероятно теплого проекта. Быть донором крови — почетно и важно. Это способ сделать хорошее для тех, кто нуждается в этом. А еще это повод вместе с коллегами, даже если они не IT, совместно выбраться, поделиться позитивными эмоциями и почувствовать плечо друга и сопричастность к крутому делу. Вместе мы способны на большее! — поделилась команда блока «Технологии» Сбера.

— Napoleon IT не первый год поддерживает акцию IT-донор. Приятно видеть, что среди айтишников и компаний нашего города есть столько неравнодушных ребят. В Европе на 1000 человек приходится 25-27 доноров, в США и Канаде - 35-40. В России, к сожалению, эта цифра слишком мала - 14 доноров. Поэтому в наших силах - помочь исправить ситуацию. Ведь сдав кровь один раз - вы можете спасти жизнь человека, — сообщил Сергей Белоклоков, операционный директор и партнёр.

— Любая возможность помочь кому-то непременно должна использоваться. Для меня стать донором — одна из самых искренних и бескорыстных возможностей помочь тому, кому эта помощь так необходима. Осознание факта, что этим ты можешь спасти чью-то жизнь, меня очень вдохновляет, - отметил Степан Радионов, основатель Adesk.

Челябинское IT-сообщество активно поддерживает акцию уже на протяжении более двух лет. IT-Park74 каждые полгода активно вовлекает как представителей IT-компаний, так и студентов будущих программистов.

Следующая акция пройдет с 5 по 9 декабря 2022 года. Чтобы принять в ней участие, нужно прийти в эти даты на станцию крови и стать донором. Если зарегистрироваться на сайте акции, то специальный чат-бот напомнит о донации, а организаторы поощрят за участие — пришлют фирменный значок IT-донора.

— Ежегодно в преддверии новогодних выходных Челябинская областная станция переливания крови пополняет стратегический запас крови и её компонентов. Очень кстати с 5 по 9 декабря в нашем регионе будет проходить неделя IT-донора. Представители данной сферы смогу прийти в течение тематической недели на Станцию и сдать кровь. Компоненты крови необходимы при плановых и экстренных операциях, роженицам, гематологическим пациентам, находящимся на химио- и лучевой терапии, то есть необходимы постоянно. Мы приглашаем южноуральцев совершить предновогоднее доброе дело и спасти чью-то жизнь! - прокомментировала Зульфия Лугманова, заместитель главного врача по организационно-методической работе.

— Мы получаем хороший отклик у ребят из IT — с каждой акцией количество айтишников поддерживающих проект растет. Поэтому мы решили, что пора поставить новую, более глобальную цель и проводить подобные акции в разных отраслях, в популяризируя корпоративное донорство в целом. Начиная с 2023 года мы будем проводить недели корпоративного донора в банковской отрасли, а также в недвижимости и авто-отраслях. Даты акций мы опубликуем после нового года, —подчеркнула Оксана Дунина, основатель движения “IT-донор”, второй пилот Artsofte.

Некоторые люди не могут стать донорами по состоянию здоровья — но они все равно могут помочь. Для этого достаточно рассказать об акции. Ведь друг или коллега кого-то из нас может стать донором, и это спасёт жизнь другому человеку. И это самое главное.

Справка о проекте

Проект «IT-донор» запущен Оксаной Дуниной и командой компании Artsofte в ноябре 2020 года. Он включает сайт и чат в телеграме, в котором помогают разобраться, как стать донором. А каждые полгода напоминают, что донацию можно повторить.

В 2021 проект IT-донор занял третье место в номинации «Добровольцы в донорстве» Всероссийской премии «Соучастие».

Сайт проекта: it-donor.club

Частые вопросы: it-donor.club/faq

Чат для обсуждения донорства: t.me/it_donor

Отзывы участников

«Добровольно сдать кровь — значит оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается, и заработать +100 к карме. А потом целый день улыбаться — дело-то хорошее. Не подвиг, но что-то героическое в этом есть.

Слово «донорство» происходит от латинского donare — дарить (или донатить). Получается, что сдавая кровь, мы донатим тем, кому она нужна. И может быть, даже спасаем человеческие жизни. Для этого нужна всего одна суперспособность — доброта». — Команда IT-компании Кнопка.

«Стать донором — это реальная возможность спасти чью-то жизнь. Когда осознаешь, насколько важна твоя помощь, то, не сомневаясь, просто едешь и сдаешь кровь. Делаю это уже почти 10 лет» — Александр Торичко, управляющий партнер Artsofte Digital.