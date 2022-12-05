Один из лучших гастрономических фестивалей России пройдет в Челябинске 17 декабря

Фото предоставлено организаторами

17 декабря в парке им. Гагарина состоится 10-й фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Торговые ряды, где можно будет приобрести пельменную и мясную продукцию, товары от фермерских и крестьянских хозяйств, мастеров народных промыслов и ремесел, начнут работать с 10 утра.

«Уникальность нашего фестиваля заключается в объединении культурных традиций национальной кухни народов Урала и современной гастрономической предпринимательской деятельности», - говорит руководитель дирекции фестивальных и культурно массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева.

Фото предоставлено организаторами

Площадка фестиваля будет поделена на 2 тематические зоны: дегустационные и игровые. В игровых зонах каждый гость сможет принять участие в конкурсной программе фестиваля. Запланирована фольклорно-развлекательная программа для горожан, ярмарочные гулянья и выступления фольклорных коллективов.

Участники фестиваля - предприятия и индивидуальные предприниматели-производители пельменной и замороженной мясной продукции, предприятия общественного питания, фермерские и крестьянские хозяйства – сельхозтоваропроизводители, предприятия народных художественных промыслов и ремесел, мастера художественного ремесла, коллективы народного творчества региона, предприятия торговли.

Фото предоставлено организаторами

Помимо ярмарки-продажи сельхозпродукции, пройдет дегустация пельменной продукции. Лучших производителей пельменей выберут в рамках конкурсов «Народный пельмень» и «Мастер пельменей».

Также в рамках фестиваля запланированы конкурс среди районов города Челябинска на лучшую площадку, конкурс на лучшее фестивальное оформление торгового места «Этой ярмарки краски!», конкурс «Хвастушки» на лучшее представление продукции фермеров – частушки, песни, слоганы, стихи.

Напомним, что южноуральский фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» вошёл в десятку лучших гастрономических событий России. Рейтинг был составлен аналитическим агентством «Турстат». Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами являются правительство Челябинской области, администрация города Челябинска и дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Больше информации вы найдете в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте»: vk.com/pelmen_che