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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 8:56

Женщина-водитель погибла в ДТП во время снегопада под Челябинском

Она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Авария случилась на дороге под Челябинском. Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария случилась на дороге под Челябинском. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня около 11:25 под Челябинском случилось смертельное ДТП. 40-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Almera. Движение осложнял снегопад, поэтому в какой-то момент водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ехал грузовик MAN. В итоге машины столкнулись, женщина погибла на месте аварии.

— На месте происшествия работают 4 экипажа ДПС, осуществляется реверсивное движение, — рассказали в Управлении ГИБДД Челябинской области.

Фото: ГИБДД Челябинской области

Фото: ГИБДД Челябинской области

Уточняется, что авария случилась на 19 километре дороги Западный обход Челябинска в Сосновском районе.

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