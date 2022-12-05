Женщина-водитель погибла в ДТП во время снегопада под Челябинском

Авария случилась на дороге под Челябинском. Фото: ГИБДД Челябинской области

Сегодня около 11:25 под Челябинском случилось смертельное ДТП. 40-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Almera. Движение осложнял снегопад, поэтому в какой-то момент водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ехал грузовик MAN. В итоге машины столкнулись, женщина погибла на месте аварии.

— На месте происшествия работают 4 экипажа ДПС, осуществляется реверсивное движение, — рассказали в Управлении ГИБДД Челябинской области.

Фото: ГИБДД Челябинской области

Уточняется, что авария случилась на 19 километре дороги Западный обход Челябинска в Сосновском районе.

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