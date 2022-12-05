После столкновения иномарок в центре Челябинска в больницу попали две женщины

Пострадали водитель и пассажирка Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Челябинска днем 4 декабря столкнулись два легковых автомобиля. В больницу с места аварии увезли двух человек.

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина с улицей Цвиллинга. Друг в друга врезались кроссоверы Mazda CX-5 и Volkswagen Touareg. Mazda управлял 60-летний мужчина, а за рулем Volkswagen была 33-летняя женщина.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим — водителю Volkswagen и 59-летней пассажирке Mazda.

Напомним, утром 5 декабря тройное ДТП с грузовиком случилось в Копейске. Погиб водитель, машину которого занесло во время снегопада.

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