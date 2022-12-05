Поиграл со спичками: в Магнитогорске 14-летнего подростка будут судить за поджог грузовика

Подросток нашел спички и сразу же решил ими воспользоваться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области 14-летнего ученика школы-интерната подозревают в преступлении. Подростка поймали полицейские рядом с горящей машиной.

По версии следствия, августовским вечером 14-летний житель Магнитогорска гулял по городскому «Зеленому рынку». Мальчик заметил грузовую «Газель», водитель которой забыл запереть двери. Подросток влез в кабину и принялся обшаривать бардачок. Там нашлись промазученная тряпка и коробок спичек. Мальчик поджег тряпку, бросил в кабине, а сам выскочил на улицу и захлопнул за собой дверь.

— В результате в кабине автомашины произошло возгорание, которое привело к полному уничтожению автомобиля, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Юного магнитогорца теперь будут судить за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.

Ранее в Челябинской области двух участников рок-группы задержали по подозрению в поджоге городской администрации.

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