В новый год без поста: в Челябинске снесут здание ДПС на Свердловском тракте

Постройку снесут до начала января Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске уже в ближайшие дни начнут разбирать здание поста ДПС на Свердловском тракте. Об этом на совещании в мэрии сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. По ее словам, исполнителя работ уже подыскали.

— Заключен контракт. Срок выполнение 15 рабочих дней. Планируем, что до Нового года пост будет снесен, — рассказала Надежда Рыльская.

Напомним, до конца года планируют также снести пост ДПС в поселке Шершни. Обе постройки уже давно не используются по назначению, пустуют и разрушаются.

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