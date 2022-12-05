«Горит всего 20 секунд»: в Челябинске отрегулируют светофор, на который жаловались водители

Челябинских автомобилистов взбесил светофор на северо-западе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске пересмотрят режим работы светофора на оживленном перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Сделать это попросила мэр Наталья Котова. Изучать алгоритм смены огней совместно будут представители ГИБДД и городского комитета дорожного хозяйства.

На светофор пожаловались челябинские водители. Улица Молодогвардейцев — одна из тех, на которых часто возникают пробки.

— Поступают обращения, что светофор горит всего 20 секунд, — уточнила Наталья Котова причину претензий автомобилистов.

Напомним, светофоры сегодня стали не единственной проблемой Комитета дорожного хозяйства. С утра пришлось координировать борьбу с последствиями сильного снегопада, потом в КДХ пришли следователи, а глава комитета Ринат Кучитаров подал в отставку.

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