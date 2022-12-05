На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях установили датчики интенсивности движения

Датчики способны классифицировать транспортные средства на грузовые, легковые автомобили и автобусы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 17 участках федеральных трасс в Челябинской и Курганской областях установили датчики, которые анализируют состояние транспортного потока. Они расположены на дорогах М-5 «Урал», А-310, Р-254 «Иртыш» и Р-354. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Южный Урал».

С помощью датчиков специалисты смогут получать сведения о транспортном потоке и загруженности федеральных дорог, анализировать данные об износе дорожного полотна. Каждый пункт учета состоит из детектора автомобилей, регистратора, накопителя информации и роутера для передачи данных.

Дополнительно датчики могут получать сведения о средней скорости потока по полосам, рассчитывать интервал между машинами, классифицировать транспортные средства на грузовые, легковые автомобили и автобусы. Анализ данных проводится круглосуточно вне зависимости от погодных условий.

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